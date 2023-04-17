Kılıçdaroğlu seçilirse yoksul ailelere altın dağıtacak! Özgür Özel, projenin detaylarını anlattı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoksul ailelere yönelik altın vaadi gündem oldu. Katıldığı canlı yayında projenin detaylarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4 milyon 150 bin ailenin bu uygulamadan yararlanacağını söyleyerek, "Bir ailenin hiç geliri yoksa ona bir cumhuriyet altını. Geliri yarıysa yarım altın. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altın. Yani geliri asgari ücrete tamamlayacağız." dedi.

Türkiye seçimlere doğru giderken adaylar da vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde vaatlerinden bir tanesi de yoksul ailelere her ay altın vermek oldu.

"GELİRİ OLMAYANA HER AY BİR TAM ALTIN VERECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde "Enflasyona karşı korumak için altın kart getiriyoruz. Tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz. Yarısında olana yarım altınla tamamlayacağız" demişti.

"DENK GELMİYORSA TAMAMLAYACAĞIZ"

Bugün Habertürk canlı yayınına katılan Özel vaadin detaylarını anlattı. Özel, "Bizim bir Hazine'miz var. Hazine'deki altın hepimizin. Ama bu altını önüne çekmiş holdingler, çeteler, zenginler almış, vatandaşımız ortada kalmış. Biz diyoruz ki her vatandaşımızın bir cumhuriyet altını ya da bir asgari ücret gelir hakkıdır. Denk gelmiyorsa tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"NASIL TAMAMLAYACAĞIZ?"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl tamamlayacağız? Bir ailenin hiç geliri yoksa ona bir cumhuriyet altını. Geliri yarıysa yarım altın. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altın. Yani geliri asgari ücrete tamamlayacağız. Ama yoksul ailelere bir altın mutlaka vereceğiz. Bunu nasıl vereceğiz. Aileye altın kartı vereceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı yerde her ailenin altın kartı olacak. Ailedekilerin gelirinin toplamı asgari ücrete tamamlanması gerekiyorsa asgari ücrete tamamlayacağız.

"4 MİLYON 150 BİN AİLE FAYDALANACAK"

En az 4 milyon 150 bin aile faydalanacak. AK Parti bugün bu ailelere maksimum 1.900 lira nakdi yardım yapabiliyor. Bizim en az vereceğiz çeyrek altın bundan fazla. Bu bir sosyal proje. Bunu kuracağımız altın katılım bankası üzerinden evin kadınına bırakacağız. Bu cumhuriyetin en büyük projesi. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız."