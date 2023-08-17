Kılıçdaroğlu: Rus askerlerinin Türk gemisine baskın görüntüleri neden açıklanmadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şükrü Okan adlı Türk Gemisi'ne Rus ordusu tarafından yapılan baskına ilişkin kamera görüntülerinin neden açıklanmadığını sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz'de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" açıklamasını yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şükrü Okan adlı Türk Gemisi'ne Rus ordusu tarafından yapılan baskına ilişkin kamera görüntülerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz'de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"