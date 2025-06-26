Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
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Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkarsa yeniden CHP'nin başına geçeceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisiyle görüşmeye CHP'lilere, "Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar" dediği, bu sözlere sinirlenen Mansur Yavaş'ın, "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği iddia edildi.

"Şaibe" iddiaları nedeniyle 20 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'I ÇİLEDEN ÇIKARAN SÖZLER

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete 'Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar'" dedi.

YAVAŞ: BUNU YAPARSANIZ SİYASETTEN ÇEKİLİRİM

Heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Sizin bu yaptığınız CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU: CHP'YE VE BANA TUZAK KURULUYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, TGRT'den Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, CHP'ye ve kendisine tuzak kurulduğunu savunurken, kendisinin görevi kabul etmemesi halinde partiye kayyum atanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim. Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum.

"BEN KABUL ETMESEM KAYYUM GELİR"

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Mansur sen CHP li değilsin zaten milliyetçiliğine sattin. Zaten yan cizecektin bahane aradın. CHP CHP liletindir

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Haber YorumlarıNe Demeli:

Bu partinin başında iken ne verdin koca bir hiç, ne kaybettirdin her şeyi, bir düşün arkadaş bu milletin yakasından, bu nasıl bir hırs nasıl bir egodur...

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıWhite Turk:

Kılıçdaroğlu baykala kurulan kumpasla geldi. Sonra delede satın alınarak devrildi. Oda hırsızlıkları ortaya döktü yeniden geliyor. Parti değil sanki pembe dizi.

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp nin truva atlarini icine sokarsan olacagi bu bakin nasilda ortalikta kayboluyorlar akp bunlara veriyor gazi sonrada pismis kelle gibi siritip sunlarin haline bak yahu diyor truva atlarinin aikayetlerini inemseyerwk yaegiyi husimla ustune saliyorlar bunu gormemek icin sagir ve kor olman gerekir

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Herkes iktidar icin bu secim son, bu secim kesin son diyor. Bence bu secim chp ye verilen sans olarak sons sans. Daha da bu oylari goremez. Kendi icinde birlik bir turlu olusamadi, dis mudahale oluyordur mutlaka ama bu engellenemedi. Iktidar oldugu taktirde goreve getirelecek isimler ve izlenecek planlama uzerine hic bir sekilde netlik de olusturamadi. O yuzden son sanslari oldugunu dusunuyorum. Insanlar muhalif haklarini savunmalari icin baska partileri de destekleyebilirler. Bunu anlamalilar

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