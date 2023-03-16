Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 18 Mart Cumartesi günü yapacağı ziyaret ertelendi. HDP'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi HDP'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te yapacağı ziyaret ertelendi.

ZİYARET ERTELENDİ

HDP'den alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe alındı. HDP'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın 6 Mart toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı olarak açıklanmıştı. Aynı gün katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz" demişti.

KILIÇDAROĞLU: ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM

Kılıçdaroğlu da, "Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" sözleriyle Sancar'ın çağrısına yanıt vermişti.

HDP'Lİ BULDAN: BİZİM DERDİMİZ BASİT HESAPLAR DEĞİL

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, geçen hafta yaptığı Meclis Grup Toplantısı'nda KIlıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum" demiş ve "Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz. HDP tüm siyasi mühendislik oyunlarını bozacak, kurucu bir siyaset üretecek, 3'üncü yolu daha da büyütecek, umudun ve değişimin adresi olmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.