Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar asıldı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasındaki fotoğrafı tekrar asıldı, makam odasına isimliği takıldı.

CHP Genel Merkezi'nde, 21 Mayıs Perşembe günü verilen mutlak butlan kararının ardından yaşanan fotoğraf değişikliği bugün de sürdü. Daha önce indirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafı yeniden genel merkez binasındaki yerine asıldı. Genel merkezde ayrıca Özgür Özel'in fotoğrafı da siyah beyaz olarak duvara yerleştirildi.

Öte yandan genel merkezin 12'nci katındaki makam odasının kapısına da 'Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu' yazılı isimlik takıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
