'Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğuna dair veri yok' diyen AK Partili Şen: Akşener masadan kalkarken haklıydı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde gösteren anketlerin doğru olmadığını söyledi. Şen, "Hiç ama hiçbir bilimsel araştırmada Sn Kılıçdaroğlu'nun Sn Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sn Akşener masadan kalkarken 'seninle kazanamıyoruz' derken haklıydı" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça anket şirketleri de araştırmalarını tek duyurmaya başladı. Hemen her gün bir anket yayınlanırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteren anketler dikkat çekti.

AK PARTİLİ İSİMDEN ANKET TEPKİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde gösteren anketlere tepki gösterdi. Bununla ilgili bilimsel hiç veri olmadığını savunan Şen, Twitter hesabındaki paylaşımında, Akşener'in masadan kalkarken haklı olduğunu belirtti.

"BİR TEK VERİ YOK"

Şen, şunları söyledi: "Çeşitli mecralarda Sn. Kılıçdaroğlu'nun Sn Erdoğan'ın önünde olduğuna dair veriler görüyorum. Hiç ama hiçbir bilimsel araştırmada Sn. Kılıçdaroğlu'nun Sn. Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sn Akşener masadan kalkarken 'seninle kazanamıyoruz' derken haklıydı!"