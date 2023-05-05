Kılıçdaroğlu'nun doğum günü kutlaması görüntülendi

Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile doğum günü nedeniyle yaptığı görüntülü görüşmenin videosunu Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü telefondan görüntülü görüşme yaparak kutladı. Kılıçdaroğlu, bu akşam bu videoyu Twitter hesabından yayınladı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm."