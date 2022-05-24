Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddiasına AK Parti'den zehir zemberek yanıt - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti grubunda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Bugün saat saat 22.00'de bir açıklama yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN JET YANIT

Gergin siyaset ortamında tansiyonu daha da yükselten bu sözlere AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" dedi.

İşte Çelik'in Kılıçdaroğlu'na cevaben yaptığı paylaşımlar;

- Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığısiyaset ve hukuktemelinde vermeye devam edeceğiz.

- CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.

- Kılıçdaroğlu'nun ülkemiziistikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir.

- Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.

- Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili 'kaçacak' ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.

- Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir.