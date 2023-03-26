Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibi, masalarındaki son anketin sonucunu paylaştı: Yüzde 56 ile önde bitiriyoruz

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kampanya sürecini "Az miting, çok ziyaret" şeklinde devam ettiren Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu anket çalışmalarına da ağırlık vermiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin sonuçlarını paylaşan çalışma ekibi, 13. Cumhurbaşkanı adayının seçimi yüzde 56 ile önde bitireceği yorumunda bulunuyor.

Seçimlere iki aydan az süre kala bir yandan ittifak dağılımları konuşulurken bir yandan da adaylar üzerine yapılan anketler gündemdeki yerini koruyor.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin üzerinden 20 gün geçti. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde hızlanacak kampanya sürecini, "Az miting, çok ziyaret" sözleriyle anlatan yakın çalışma ekibi, siyasi partilerle görüşmelerin devam edeceğini, ardından birçok kente gidileceğini anlatıyor.

KANAAT ÖNDERLERİ İLE BULUŞMALAR SÜRECEK

Kampanya süresince kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine mesajlar içeren etkinlikler yapılması, illerde kanaat önderleri ile buluşmalara devam edilmesi bekleniyor.

"BU SEÇİM YÜZDE 56 İLE BİTER"

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibi Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için ellerindeki anket sonuçlarından yola çıkarak "Bu seçim yüzde 56 ile biter" yorumunda bulunuyor.