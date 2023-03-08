Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanının ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milleti İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. İki liderin yaklaşan seçim sürecini ve diğer önemli gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Önceki gün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanan Altılı Masa toplantının ardından uzun süredir beklenen cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

BAHÇELİ'Yİ KABUL EDECEK

Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir ziyaret açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alınması bekleniyor.

EN SON DEPREM BÖLGESİNE GİTMİŞLERDİ

Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek.