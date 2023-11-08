Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden Özgür Özel'den ilk sözler: Gerçekten çok mahcup oldum

38. Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, devir teslim töreni öncesinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. İki isim çıkışta kameralara birlikte poz verirken Özgür Özel, "Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak. Aile ziyareti sırasında da son derece sıcak şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun kapıya kadar eşlik ettiği Özel, çıkışta "Aile ziyareti sırasında da son derece sıcak şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum" ifadelerini kullandı.

"BİRİKİMİ, ÖNÜMÜZÜ AÇACAK"

Genel Başkan Özel, eşi Didem Özel ile Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, kameralara görüntü verdi. Çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından uğurlanan Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Aile ziyareti sırasında da son derece sıcak şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum. Bundan sonra da ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi, önümüzü açacak." dedi.

BUGÜN GÖREVİ RESMEN DEVRALACAK

Kılıçdaroğlu çifti tarafından son derece sıcak karşılandıklarını vurgulayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür etti. CHP'de devir teslim töreni, bugün saat 17.00'de parti genel merkezinde yapılacak.