CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Bizler, kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler, tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar, hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler, tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı, eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
