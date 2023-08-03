Kılıçdaroğlu'ndan "Yüzde 80 değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz?" sorusuna yanıt

CHP'de değişimcilerin, değişim talepleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir araştırma sunduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, "Halkın yüzde 80'i, partililerin de yüzde 68'i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz" sorusuna, "Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" sözleriyle karşılık verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla başlayan değişim tartışmaları devam ederken değişim isteyen bir grubun yaptırdıkları bir araştırmayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sundukları ortaya çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu bu gruba hiç beklemedikleri bir çıkışla karşılık verdi.

CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre, CHP'de, yerel seçimlerden önce değişimi savunanlar, yapılan araştırmalarda halkın yüzde 80'inin CHP'de değişim istediğini, partililer arasında da değişim talebinin yüzde 68 oranına ulaştığına dikkati çekti.

"HALKI DUYMUYOR MUSUNUZ?"

Araştırma sonuçları ile tabandan gelen talepleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ileten "değişimci" CHP'lilerin bu araştırma sonuçları ile birlikte, Kılıçdaroğlu'na "Sayın Genel Başkan, halkı duymuyor musunuz?" sorusunu da yönelttiği öğrenildi.

SUÇU BASINA ATTI

Kılıçdaroğlu'nun ise bu iddialara katılmadığını söylediği ve "Seçimin ardından bu tür talepler gündeme gelmemişti, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" yanıtını verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TOPU TACA ATMIŞTI

Öte yandan CHP lideri, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Görevi bırakacak mısınız?" sorusuna "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" şeklinde yanıtını vermişti.