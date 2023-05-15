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Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın, dik duracağım

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın, dik duracağım

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAKIN OLA Kİ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN"

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım" dedi.

"NET TESPİTLERİMİ SİZE ANLATACAĞIM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları; "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Ben dik duracağım, olan bitene dair tespitlerimi size anlatacağım

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı 14 Mayıs Seçimi Seçim 2023 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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