Kılıçdaroğlu'ndan "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" diyen AK Partili vekile: Sen Ordu'ya nasıl gidiyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Siz hiç böyle bir vekil gördünüz mü? Ben merak ediyorum bu vekil Ordu'ya nasıl gidiyor? O zaman alsın eline Erdoğan'ın ayakkabısını yalayarak gitsin herkes de seyretsin" diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN AYAKKABISINI YALAYARAK GİTSİN HERKES DE SEYRETSİN"

Partisinin grup toplantısında AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız'ın sözlerine değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz hiç böyle bir vekil gördünüz mü? Ben merak ediyorum bu vekil Ordu'ya nasıl gidiyor. O zaman alsın eline Erdoğan'ın ayakkabısını yalayarak gitsin" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN GENEL MERKEZİNE ONUN BİR HEYKELİNİ YAPSINLAR"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti; "Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekili Orduluların milletvekili değildir. Ordu milletvekiliyim diye gezmesine de gerek yok aslında. Saray'ın oraya gitsin ya da AK Parti'nin genel merkezine gitsin. AK Parti'nin genel merkezine onun bir heykelini yapsınlar. Ve heykelin altına şunu yazsınlar; 'Erdoğan'ın ayakkabılarını eliyle yalamaktan söz eden ve bundan onur duyan milletvekilimiz' diye. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu olur."