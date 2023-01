Kılıçdaroğlu'ndan SADAT'a zehir zemberek sözler: Şerefsizler, çakallar, müptezeller

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında gösterilen SADAT reklamı sonrası yaşanan krizin yankıları devam ediyor. Parti grubunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Uğur Dündar'ın TV100'de yayınlanan programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında daha önce eleştirdiği SADAT reklamının alt bantta yer alması ise kriz yarattı.

"ÖNCE BENİMLE KONUŞMAK İSTEDİLER, KAPIYI YÜZLERİNE KAPATTIM"

Konu kamuoyunu meşgul ederken bugün TBMM'de grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki açıklamalarından çok daha sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net, sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler gelecekmiş. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para, çok para. Halkımızdan çalınan bu para. Bu parayı çalan beşli çeteler var. Kuruşu, kuruşu uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar hesapladık. 418 milyar dolar. Tahsil edeceğim rakam budur. Önce benimle konuşup, anlaşmak istediler kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içine bazı medya organlarını da soktular. Bunların hapislerde çıkan mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları var, medya ünlüleri, satın alınan gazetecileri var. Sureti muhalefetten görünüp bir sürü insan da var...

"HODRİ MEYDAN GELİN"

Her operasyona başvurdular ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para, bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para, bu ülkenin parasıdır o para." ifadelerini kullandı.

