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Kılıçdaroğlu: Demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez

Kılıçdaroğlu: Demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO Zirvesi gerekçesiyle gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını eleştirerek, şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez. Keyfi gözaltılar, toplantı ve gösteri hakkını açıkça tehdit etmektedir. Dünya liderlerinin katıldığı uluslararası zirvelerde protestolar, demokratik hayatın olağan bir parçasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin, akademisyenlerin, avukatların ve sivil toplumun üzerinden elinizi çekin. NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek T24 ve Odatv muhabirleri, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez. Keyfi gözaltılar, toplantı ve gösteri hakkını açıkça tehdit etmektedir. Dünya liderlerinin katıldığı uluslararası zirvelerde protestolar, demokratik hayatın olağan bir parçasıdır. Bir ülkenin itibarına zarar veren, protestoların varlığı değil; demokratik protesto hakkının engellenmesidir. Basın özgürlüğü bir ayrıcalık değil, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır. Tarafsız basının sustuğu yerde millet gerçeği duyamaz; gerçeğin sustuğu yerde ise demokrasi yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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