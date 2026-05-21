Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: "Özgür Özel, birazdan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aranacak"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mutlak butlan kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Özgür Özel'in birazdan Kemal Kılıçdaroğlu tarafında aranacağını belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını belirten Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP için önemli bir birey olduğunu ve parti için büyük mücadele verdiğini vurguladı.

Kararın ardından Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi önünde açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, mutlak butlan kararının CHP'de yeni bir yol doğurduğunu belirtti. Partililerin bu kararı sükunetle karşılaması gerektiğini ifade eden Polat, hep birlikte kenetlenerek iktidar yolunda olacaklarını sözlerine ekledi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise, hem ilçe örgütleri hem de il örgütleri olarak hep birlikte yol almaya devam edeceklerini ifade etti.

Avukat Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de toplumsal barışa katkı verdiğini ve mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'i arayacağını belirterek, "Genel başkanımız bu partinin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. Partiyi toparladı. Hem partimizi hem Türkiye'de toplumsal barışa katkı vermişti. Genel başkanımız CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu tweetteki değerlendirmeler özelinde, birazdan Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir" dedi.

Mutlak butlan kararı sonucu CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de büyük emeği olan isimler arasında yer aldığını vurgulayan Polat, "Yargı, partimizde sonuç doğuran bir karar verdi. Bu kararı tüm partililerin sakinlikle karşılamasını temenni ediyorum. Sonuç itibariyle yargının kararıyla birlikte tekrar göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin üzerinde emeği olan, bugün CHP'nin her kademesinde görev yapan siyasileri yetiştiren kişidir. 13 yıllık genel başkanımızdır. Dolayısıyla onun tweetinde de söylediği gibi hep beraber kucaklaşarak, partide küskünlük olmadan birbirimizle kenetlenerek iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Tüm Türkiye'deki insanların bilmesi gereken bir şey var. CHP siyaset üretecek. CHP, Türkiye'nin sorunlarına, bölgemizdeki sorunlara eğilen daha fazla siyaset üreten bir parti haline dönecektir. Sonuç itibariyle partimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise, mutlak butlan kararı sonucunda yine hep birlikte yol yürüyeceklerinin altını çizerek, "Bir önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı çatısının altında beraber yol yürüyeceğiz. Hedefimiz birlik ve beraber içinde iktidara gelmek. Hem CHP grubu olarak, hem il örgütleri ve ilçe örgütleri olarak partimizi iktidara taşımak için birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimizi dile getirmiştik. Bu konuda bazı arkadaşlarımız sadece kişisel koltukları için farklı açıklamalar yapabilir, farklı düşüncesi olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Fakat şunu biliriz ki CHP savaş alanında kurulan bir partidir. Hepimiz bu örgütün gençlik kollarına gelerek, mücadele ederek buraya kadar geldik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı