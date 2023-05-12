Kılıçdaroğlu'ndan "Muharrem İnce mitinge davet edildi mi?" sorusuna yanıt: Aradım ama ulaşamadım

CHP Genel Başkanı veMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'MUHARREM İNCE'Yİ ARADIM AMA ULAŞAMADIM'

Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim. Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı.

Erdoğan'ın neyi kastettiğini bilmiyorum. Erdoğan gerçekten bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsa seçimin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamalıdır. Uygulamalarla sesimi kaydedip birileriyle görüşme yapmışım gibi göstermeye kalktılar. Benim kimlerle görüştüğüm açık. Her şey ortada.