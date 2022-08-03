Kılıçdaroğlu'ndan KPSS iddiaları hakkında ilk yorum! Seçimi işaret etti: Kökten çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılan KPSS'de soruların bazılarının bir yayınevine ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu.

SEÇİMİ İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

NE OLDU?

Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dün, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alındı.