Kılıçdaroğlu'ndan kendisi aleyhindeki sözlere alkış tutan komutanlara sert tepki: Haddinizi bilin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde muhalefete yönelik eleştirilerine Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarının alkış tutması gündeme bomba gibi düştü.

"SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubundaki konuşmasında komutanlara sert sözlerle yüklendi. CHP lideri, "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Dün katıldığı törende Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinleyen TSK komutanları tarafından alkışlandı. O anlar kameralara da yansıdı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili muhalefet cephesinden ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmanın TSK komutanları tarafından alkışlanmasına tepki gösteren Özkoç, "Yazık. Ne noktaya geldi Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız, Tayyip Erdoğan'ın değil. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz. Beni, milletimizi temsil ediyorsunuz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz ocağı temsil ediyorsunuz. Bir siyasi parti liderinin yalanlarını alkışlayacak duruma ne zaman geldiniz?" dedi.