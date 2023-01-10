Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan kendisi aleyhindeki sözlere alkış tutan komutanlara sert tepki: Haddinizi bilin

Politika Haberleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği konuşmaya alkış tutan komutanlara sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu, "Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde muhalefete yönelik eleştirilerine Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarının alkış tutması gündeme bomba gibi düştü.

"SİYASET ASKERİN İŞİ DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubundaki konuşmasında komutanlara sert sözlerle yüklendi. CHP lideri, "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

Dün katıldığı törende Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinleyen TSK komutanları tarafından alkışlandı. O anlar kameralara da yansıdı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili muhalefet cephesinden ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmanın TSK komutanları tarafından alkışlanmasına tepki gösteren Özkoç, "Yazık. Ne noktaya geldi Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız, Tayyip Erdoğan'ın değil. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz. Beni, milletimizi temsil ediyorsunuz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz ocağı temsil ediyorsunuz. Bir siyasi parti liderinin yalanlarını alkışlayacak duruma ne zaman geldiniz?" dedi.

Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (10)

Hüseyin Civelek:

Ula bu nasi bi işdur.Herşey karişmiş birbirine.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Onur Yener:

Aylarca satılmış satılmış diye yaygara çıkardınız ama yalan çıktı, ama biz gördük ki satılmış olan beyinlermiş...

Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
Onur Yener:

Noldu Kılıçdaroğlu bunlarla darbe yapamazsın ondan mı bu hazımsızlığın...

Cevap Yaz 22 23 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title