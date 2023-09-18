Kılıçdaroğlu'ndan İzmir il kongresindeki olaylara tek cümlelik yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Bu buluşmada CHP İzmir İl Kongresi'ndeki kavga görüntülerine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Bundan sonraki süreçte bu ve benzeri olaylara izin vermeyeceğim" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıkması ve yumrukların havaya uçuştuğu kavga görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olaylar sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik bir yorum geldi.

"BUNDAN SONRA İZİN VERMEYECEĞİM"

İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuya değinen CHP lideri, basına yansıyan görüntülerin rahatsız edici olduğunu vurgulayarak "Bundan sonraki süreçte bu ve benzeri olaylara izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul İl Başkanlığı için Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olmayacağı konuşuluyor. Toplantıda bu konu için de bir yorum yapan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul il başkanlığı için herhangi bir isim telaffuz etmediği, sadece bir profil çizdiği öğrenildi.