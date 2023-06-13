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Kılıçdaroğlu'ndan "İstifa edecek misiniz?" sorusuna beklenmedik yanıt: Hangi kanaldan geliyorsunuz?

Politika Haberleri

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çıkışında bir basın mensubunun "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" cevabını vermekle yetindi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgiyle ayrılması sonrası koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 28. Yasama dönemiyle birlikte partisinin ilk haftalık grup toplantısında konuştu.

"KAPTAN" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

CHP içindeki 'değişim' mesajları sonrası ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi budur" mesajını verdi.

"İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" DİYE SORULDU

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nın ardından TBMM çıkışında bir basın mensubunun "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu bu soruya "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" cevabını vermekle yetindi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

FATİH ARSLAN:

Benden ömür boyu bu zihniyete oy yok artık. Bu saatten sonra kim gelirse gelsin. Bu partinin tek derdi koltuk. Utanma bunların lugattinda yok...

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Dengiz Elm:

Bırak koltuğun yakasını artık

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Blackened:

O soruyu sana A haber sormaz kemal efendi boşuna hangi kanal diye sorma :))

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