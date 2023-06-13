Kılıçdaroğlu'ndan "İstifa edecek misiniz?" sorusuna beklenmedik yanıt: Hangi kanaldan geliyorsunuz?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çıkışında bir basın mensubunun "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" cevabını vermekle yetindi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgiyle ayrılması sonrası koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 28. Yasama dönemiyle birlikte partisinin ilk haftalık grup toplantısında konuştu.

"KAPTAN" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

CHP içindeki 'değişim' mesajları sonrası ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi budur" mesajını verdi.

"İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" DİYE SORULDU

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nın ardından TBMM çıkışında bir basın mensubunun "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu bu soruya "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" cevabını vermekle yetindi.