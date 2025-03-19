Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki

"Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında olduğu 107 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU "SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" OLARAK TANIMLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. İlk iddia "Kent Uzlaşısı" kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması, ikinci iddia ise, Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması. İmamoğlu ikinci soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından "Suç örgütü lideri" olarak tanımlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suç örgütü Liderliği", "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "İş adamları tehdit edilmesi", "Belediyede karar aldırarak para alınması", "Rüşvet paraları örgüt kasası üzerinden iş adamlarına aktarılması", "İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktarılması" ve "İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet" suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey'e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum" dedi.