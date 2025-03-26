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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çıkışta konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun görüşmeye defter ve kalemle geldiğini belirterek "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Türkiye meselelerini konuştuk. Kendisi bazı notlar aldı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA CEZAEVİNDE ZİYARET

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GAYET MORALLİ GÖRDÜM"

İmamoğlu'nu moralli gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı. Bu ortamda cezaevine girmek özellikle İBB Başkanı iken doğru değil. Demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değil.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA GELECEĞİM"

Türkiye meselelerini konuştuk, Kendisi bazı notlar aldı zaten defteriyle gelmişti. İnsanlık tarihi adalet mücadeleleri tarihidir. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi. Bu mücadeleye haksızlık kazandıracak bir eylemden de kaçınmak gerekiyor. Bizim gibi düşünmeyenler de bu ülkede adaletin olmasını isterler. Silivri'de çok sayıda saygın insan yatıyor. Önümüzdeki hafta da geleceğim ve Ekrem Bey dışında başkalarını da ziyaret edeceğim."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÖmer D:

davasın da haklımıııı bari sen yapma bay kemal

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

uçan kuş bıle bılıyor haklı davasında ama polıtıka ıste bır gün kıralda olursun resılde aklı başında olan polıtıkadan uzak kalır ozelıkle Turkıye de Devletın her kolu AKP tarafından kontrol altında isterlerse dıplomanı hatta doğum kâğıdını bıle ıptal edebılırler. Terorıst degılsen bıle senı bır numara soyguncu cete uyesı ılan edebılırler hatta bır duzıne gızlı tanıkta bulurlar Uzuluyormuyum. York üzülmüyorum çünkü oylar bızım oylar

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Haber YorumlarıErtan:

Muhalefet Erdoğan düşmanlığında ideolojik körlük yaşıyor. Bizim ülke kalkınmaz, çünkü siyaset devletin yükselmesi için değil, kendi tarafı yükselsin odaklı. İktidar sadece muhalefetin yanlışlarına, muhalefette sadece iktidarın yanlışlarına odaklanmış. Kimse kendi tarafının yanlışını görmüyor.

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

Hançer kimin elindeydi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Demektir ki bak gördün mü ben sana demedim mi. Parmak sallamakla, sağa sola dalmakla bu işler siyaset sayılmaz. Işte dilinin çektirdiğini çekiyorsun. Ben de sustum boylenoldum demiştir. Bak yerime geçen seni yedi demiştir.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Bunlar perde arkasında birbirinin kuyusunu kazıyor, istemeyerek de olsa şerefli namuslularmış gibi açıklama yapıyorlar

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Haber Yorumlarıchpulkeyemuhalefet:

Eğer İmamoğlu suçluysa (Türk yargısı karar verecek), çok eleştireceğim şey, bu durum önceden görünmüyor muydu? Neden bugüne kadar dışarıdaydı? 3-4 senedir cezasını çekiyor olmalıydı. Savcıların ve emniyet güçlerinin büyük ihmali var o zaman, onlar da idari cezalar almalı. Eğer İmamoğlu suçsuzsa, zaten dışarı çıkacaktır, kimse merak etmesin.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Siyasetin benim hırsızı en dürüst, benim hırsızım en haklı,mücadelesi, tek suçlu vatandaş ve bedelini ekonomik ödüyor

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Haber YorumlarıOflu Hakan:

biraz omurga olsun sizde be

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Haber YorumlarıSadık:

Ne Komik bunlar ,Bay Kemalin adamları bu işin içinde ,bilgileri kim veriyor bir düşünün.

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