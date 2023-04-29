Kılıçdaroğlu, Bayraktar kardeşlere böyle seslendi: Siz de şampiyonlar liginin parçası olacaksınız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın kendisi hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi. İktidar olunca onlara desteklerini sürdüreceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'in başladığı akşam "Atatürk Havalimanı" başlığıyla paylaştığı video tartışma konusu oldu. Bu paylaşım sonrası Kılıçdaroğlu ile Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasında yeni bir polemik başladı.

"HALEN ABD'LİLERİN YAPABİLECEĞİNİ ZANNETMEK"

Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, projeyi Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile gerçekleştireceğini söyledi. Bayraktar ise "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN HALUK BEY"

Kılıçdaroğlu, Bayraktar'a verdiği yanıtta "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" derken, Bayraktar ise "Bizim bir tek siyasetimiz var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak 'Tam Bağımsız Türkiye'. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK'dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz. Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!" şeklinde yanıt verdi.

"ONLARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

İki isim arasındaki tartışma devam ederken, Habertürk canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na bu konu soruldu. Bayraktar'ın kendisi hakkındaki eleştirileri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlattım. Beni dinlememişler. Babası hayatta iken yanlarına gittim. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Orada fotoğraflar çektirdik. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Ben asla ve asla onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz." dedi.

"KİM TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYUYORSA ONUN SİYASİ GÖRÜŞÜNE BAKMAM"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu gelişmeleri parti devleti süreci içinde yaptılar. Acaba Kılıçdaroğlu gelirse aynı mantıkla gider mi, parti ayrı devlet ayrıdır. Samsun'da TEKNOFEST'e ben de gittim. Pırıl pırıl gençler vardı. Kim bilmiyorum, bana söylesin. Diyecek ki 'Sizin şu milletvekiliniz bizim aleyhimizde konuşuyor' diye. Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam. Keşke Bayraktar beni TEKNOFEST'te karşılasaydı. Ben haber verdim 'gelmek istiyorum' dedim. Büyük bir ihtimalle çekindi ve kendisi TEKNOFEST'ten ayrıldı. Bakan veya bakan yardımcısı bizi aldı, gezdirdi."