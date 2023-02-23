Kılıçdaroğlu'ndan, Esad'a baş sağlığı mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'deki can kayıpları nedeniyle devlet başkanı Beşar Esad'a mektup göndererek baş sağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'taki deprem felaketinin Türkiye gibi Suriye'yi de etkilediğini ve büyük acıya boğduğunu belirterek, "Yaklaşık 15 gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza baş sağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.