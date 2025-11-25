Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir." dedi.

KILIÇDAROĞLU, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına CHP içinden sert eleştiriler geldi. Eski CHP lideri, o eleştirilere yanıt verdi. TGRT Haber'den Fatih Atik'e konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü, buna anlam veremediğini belirtti.

"CHP'NİN YOLSUZLUKLARLA ANILMASI BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Sadece benim değil, CHP'nin kurumsal kimliği de yolsuzluklarla anılamaz. Bu beni çok rahatsız ediyor.

"RÜŞVETLERLE ANILMALARINDA SORUN YOK MU DEMELİYDİM?"

CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? İddialar, iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar? Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok mu demeliydim?

Genel Başkanlık dönemimde yolsuzlukla ilgili bana ulaşan iddia olduğunda hepsiyle ilgili gereken işlemi yaptım. Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir, Beşiktaş belediye başkanları. Bu isimlerle ilgili komisyon görevlendirdim. Bu arkadaşların töhmet altında kalmalarını istemedim, yargıya gidip aklanmalarını istedim. Bu arkadaşlar ben genel başkanken tek tek yargıya gittiler ve aklanıp geri geldiler."