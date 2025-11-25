Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi

Güncelleme:
Yayınladığı videoda, "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den gelen eleştirilere yanıt verdi. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok mu demeliydim?" ifadelerini kullandı.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini belirtti.
  • Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı döneminde yolsuzluk iddiaları için komisyonlar görevlendirdiğini ve belediye başkanlarının yargıda aklanıp döndüğünü ifade etti.
  • Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü ve buna anlam veremediğini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir." dedi.

KILIÇDAROĞLU, ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına CHP içinden sert eleştiriler geldi. Eski CHP lideri, o eleştirilere yanıt verdi. TGRT Haber'den Fatih Atik'e konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü, buna anlam veremediğini belirtti.

"CHP'NİN YOLSUZLUKLARLA ANILMASI BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Sadece benim değil, CHP'nin kurumsal kimliği de yolsuzluklarla anılamaz. Bu beni çok rahatsız ediyor.

"RÜŞVETLERLE ANILMALARINDA SORUN YOK MU DEMELİYDİM?"

CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? İddialar, iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar? Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok mu demeliydim?

Genel Başkanlık dönemimde yolsuzlukla ilgili bana ulaşan iddia olduğunda hepsiyle ilgili gereken işlemi yaptım. Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir, Beşiktaş belediye başkanları. Bu isimlerle ilgili komisyon görevlendirdim. Bu arkadaşların töhmet altında kalmalarını istemedim, yargıya gidip aklanmalarını istedim. Bu arkadaşlar ben genel başkanken tek tek yargıya gittiler ve aklanıp geri geldiler."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Siktir git troll utanmaz yaratık

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Kılıçdaroğlu, sen önce Deniz Baykal'a düzenlenen bir kaset komplosu ile chp nin başına nasıl geldin, kimlerin sayesinde geldin onu açıkla

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

MHPKK, AKPKK, DEMPKK birlik olmuşlar, 102 yıllık Cumhuriyet tarihinin "EN BÜYÜK İHANETİNİ sergiliyorlar : 40,000 kişinin katili ARTİN AGOPYAN'ı (Abdullah Öcalan'ın gerçek adı ARTİN AGOPYAN'dır) "KURUCU ÖNDER" ilan etmişler.... ve hapisten kurtarmaya çalışıyorlar...... Bu "AKP AJANI" Kemal Kılıçdaroğlu ise nelerle uğraşıyor..... Yıllarca "BEN DERSİM'Lİ KEMALİM"..... "BEN DERSİM'Lİ KEMALİM" diye bağırıp çağıran, Ermenilerin "MİNNETTAR OLDUĞU" Kemal'den bahsediyorum.......

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne olacak ki? Girmişler vşr kaç kişinin düme. Suyuna Java ajlanacaklar diye bekliyorlar 295 milyon euro alınmış. Çalılmalarndevam ediyormuş. Bakalım neler çıkacak. Bütün illerin tüm ülkemin tüm belediye lerim tam denetimde. Geçmeli. Artık yeter.lütfen y.a

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
