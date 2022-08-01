Kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı çağrısına kayıtsız kalan 3 partiden 2'sine patladı: Olacaklardan sorumlusunuz - Haberler

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Kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı çağrısına kayıtsız kalan 3 partiden 2'sine patladı: Olacaklardan sorumlusunuz

CHP'nin talebiyle sağlıkta şiddete karşı olağanüstü toplantıya çağrılan Meclis'te, yeterli vekil sayısına ulaşılamadı. AK Parti, MHP ve HDP'nin toplantıya katılmaması nedeniyle çoğunluğa ulaşılmadığından toplantı düştü. Çağrısının karşılıksız kalmasına sinirlenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacaklardan hükümet sorumludur" dedi.

 - Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Bugün olağanüstü toplamayı gerçekleştirmek için Meclis Genel Kurul'unda oylama yapıldı. AK Parti MHP ve HDP'nin katılmadığı Genel Kurul'da yapılan oylamada ise toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşılamadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin olağanüstü toplantı çağrısının yetersiz kalmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesidir. Bu sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'yi bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet ettik" dedi.

"SORUMLUSU HÜKÜMETTİR"

Kılıçdaroğlu bundan sonra sağlıkta şiddete yönelik eylemlerin sorumlusunun AK Parti ve MHP olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "CHP olarak, İYİ Parti olarak, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık. Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır."

Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Yakup Demirel:

Hdp'ye de gelmemiş ?? korktun mu oy kaybetmekten

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Hakan Soyadi:

aynen öyle tebrikler başkanım

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mevlüt Altın:

Erkeğe bak. HDP de katılmadı ona laf söylemeye korkuyormusun

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