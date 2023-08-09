Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Etimesgut İlçe Kongresi'nde vefat eden Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Özdemir ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.