Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı: Kapısına gelen polislere hakaret eden ismi polise teslim et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı üzerinden kendisine sert sözlerle yüklenen MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Yanında cinayetin azmettiricilerini barındırıyorsun, teslim edeceksin. Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiriciyi teslim edeceksin. Bu kadar net söylüyorum" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban gitmesi Türkiye siyasetindeki gerilimi de tırmandırdı. MHP lideri Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayeti üzerinden kendisine yönelik sert sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında yanıt verdi.

"BAĞIR BAHÇELİ BAĞIR, DAHA ÇOK BAĞIRIRSIN"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; "Bugün çıkmış bağırıyor, bağır Bahçeli bağır, daha çok bağırırsın. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. CHP şehidin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur.

"MAFYA İLE FOTOĞRAF VERE VERE YANINDAKİ GENÇLERE YANLIŞ MESAJLAR VERDİN"

Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor söyleyeyim. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafya ile fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı, her şeyi berbat ettiler. Bilmiyor muyuz sanıyorsun. Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi çık istediğin kadar bağır."

KILIÇDAROĞLU KİMİ KASTETTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı "Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiriciyi teslim edeceksin" çağrısında bahsi geçen kişinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz olduğu iddia ediliyor.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında kendisini Sinan Ateş cinayetine sessiz kalmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı; "Dikkat, temkin, sabır, uyanıklık şarttır. Kimse unutmasın kurt kışı atlatır, yediği ayazı unutmaz. Biz bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, töhmet altında bırakıldı. Ülkü ocakları hain bir kuşatma altına alındı. Şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SUSKUN DEĞİLİM, GEREKLİ NOTLARI ALIYORUM"

Kılıçdaroğlu'na da sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği doğdu. Suskunluğumuz asaletimizdendir, bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye... Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN

Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Gel tek bir evladımı al yüreğin kaç okka görelim. Teşvik edici kışkırtmalara kapalıyız. Türkiye'yi kavga iklimine çekmek isteyenler şerefsiz kere şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz. Biz bir işin önüne değil arkasına ve sonuna bakarız. Bütün kirli çamaşırları, gavur uzantılarını bir bir teşhis ediyoruz."