Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok konuşulacak davet: Uçak biletlerini ben alıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin MHP lideri Bahçeli'nin "8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur. 8 saati milletimize açıklamalıdır" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini ben alıyorum. New York'a hangi saatte gittiysem yine benim bindiğim arabaya bineceğiz. Yolda benzin aldığımız yerde bir hamburgerci var. Söz veriyorum hamburgeri ben alacağım, sana ikram edeceğim." dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD ziyareti gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD'de yanında bulunan gazeteci grubundan gizli bir şekilde New York'a giden ve 8 saat boyunca ekipten ayrı bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi çok konuşulmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de zehir zemberek sözlerle CHP liderine yüklenmiş ve "8 saat boyunca neredeydi, açıklamalıdır" demişti.

"UÇAK BİLETİNİ DE BEN ALIYORUM"

Kılıçdaroğlu bu sözlere bugünkü parti grubunda yanıt verdi. CHP lideri, "Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını millete açıklamak zorunda' demiş. Güzel, vallahi çok güzel. Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım. Ben seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini ben alacağım. Boston'a gideceğiz, seni 5 yıldızlı bir otelde ağırlayacağım. Ertesi gün ben New York'a hangi saatte gittiysem yine benim bindiğim arabaya bineceğiz. Manhattan adasına gidelim, 35 katlı binayı bulalım. Güzel bir fotoğraf çekelim, belki sen içeriye de girersin. 'Bu rezaleti kim yapmış' diye sorarsın, çok memnun olurum. Orada giden para, fakir fukaranın parasıdır. Destek verdiğin saraydaki adam var ya; oğlu buradan milyon dolarları gönderiyor, kızı orada 35 katlı bina yapıyor. Bay Kemal de bunu yiyecek...

"SÖZ VERİYORUM HAMBURGER İKRAM EDECEĞİM SANA"

Oradan tekrar Washington'a gideriz. Yolda araba mecburen benzin alıyor, aldığı yerde bir hamburgerci var. Söz veriyorum hamburgeri ben alacağım sana ikram edeceğim. 'Aileyi de koruyacağım' demiş. Sayın Bahçeli benim oraya gidiş nedenim onun ailesini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır. Bir aile hakkında konuşulacaksa orada başlayalım ve oradan konuşalım önce. Washington'a gittiğimiz zaman saati al, benim saatime güvenmiyorsan hani var ya senin saatin 17-25'i gösteren onu al yanına." ifadelerini kullandı.

"BİLİM EKONOMİSİNİ İLK KEZ BENDEN DUYUYORLARDIR"

"ABD'ye gittim, her kafadan bir ses." diyen Kılıçdaroğlu açıklamalarına şöyle devam etti: "Önce 'Niye, hangi gerekçeyle gideceksin' diye bir sor. Siz ülkeyi yönetmeye talipseniz sizin bir vizyonunuz, hedefiniz ve hayalinizin olması lazım. Bunların vizyonu cebim nasıl dolar vizyonu. 21'inci yüzyıl bilim ve teknoloji çağıdır. Bunu inkar eden hiçbir devlet büyüyemez ve gelişemez. Bilim devrimi yaşıyoruz. Ne Erdoğan ne Bahçeli, ilk kez bilim ekonomisini benden duyuyorlardır. Sosyal bilgi ekonomisi kavramını hayat geçirmeliyiz. MIT'ye gittim, laboratuvarlarını gezdim, hocalarıyla görüştüm. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidip teknoloji ve bilimdeki devrimsel gelişmeleri görmek neredeyse suç oldu. Bilimle iş dünyası arasındaki ilişkiyi gördüm. Bizim bilim insanlarımız da orada çalışıyor. Eğer Türkiye dünyada ve bölgesinde saygın ülke olacaksa teknoloji devrimini kaçırmaması lazım. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Müthiş buluşlara imza atıyorlar. Yeni bir dünya medeniyeti inşa ediliyor. Vallahi bunların haberi yok.

"SENİN AKLIN DA VİZYONUN DA YETMEZ"

Sen niye ABD'ye gittin diyorlar. Seni aklın da vizyonun da yetmez. Sen bilmezsin. ABD, 40 milyar dolarlık çip yatırımı yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Buzdolabı yapmakla övünüyorlar. Dünyayı bilmiyorlar. Devlet böyle yönetilmez."