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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Narin Güran'ın ailesini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Narin Güran'ın ailesini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası, ağabeyi ve anneannesiyle görüştü. Kılıçdaroğlu, aileye adalet sözü verdi ve hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası, ağabeyi ve anneannesini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş ile bir araya geldi.

Soruşturma sürecinde aileye destek sözü veren Kılıçdaroğlu, adaletin tecellisi ve hak arayışları için hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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