Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener'den yeni açıklama: Kafa bulmak için söyledim

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda CHP'den istifa ettiğini belirterek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi. Şener açıklamasında "Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemini meşgul eden Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi. Şener katıldığı canlı yayında çok konuşulan sözleri hakkında konuştu.

"BU KADAR GÜRÜLTÜ BEKLEMİYORDUM"

Gündem olan sözlerine ilişkin soruya cevap veren Şener, "Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim." dedi.

ÖZEL: CHP'LİLERE ÖZÜR BORCUMUZ VAR

Şener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri büyük tepki çekmişti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak izledim. Bugün televizyonlarda gördük, kanımız dondu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun belli kesimlerine açılması için, Şener CHP listelerinde kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi, bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var." açıklaması yapmıştı.