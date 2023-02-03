Kılıçdaroğlu'na canlı yayında BAYKAR'ı sordular, cevabı çok net oldu
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geliştirdiği SİHA/İHA'larla dünyanın dikkatini çeken BAYKAR'la ilgili düşünceleri soruldu. Kılıçdaroğlu, bu soruya "İkitelli'de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim?" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'na İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'la ilgili düşünceleri de soruldu.
Kılıçdaroğlu, bu soruya "İkitelli'de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayiini! Tank-palet fabrikasını kime verdiler? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim?" yanıtını verdi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bir televizyon programında İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketiyle ilgili "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri tartışma yaratmıştı. Babacan'a hükümet kanadından ve bazı muhalif partilerden tepki gelmişti.
Babacan'ın bu açıklamalarına, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise "Buna izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu mesajı paylaştı: "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız."