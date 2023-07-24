CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'ncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'ün kabirlerine çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Lozan'ın 100'üncü yılında Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'ncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve parti üyeleri de eşlik etti.