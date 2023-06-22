Kılıçdaroğlu, koltuğu isteyen İmamoğlu'na şart koştu: Büyükşehri alırsa sorun kalmaz

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Açık bir şekilde dillendirmese de yaptığı çağrılarla genel başkanlık koltuğuna oturmak istediğini ifade eden İmamoğlu'na yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Elbette aday olabilir. Ekrem bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Seçimlerde büyükşehir alınır, belediye meclisi de alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Değişim" çağrılarına yanıt verdi. İmamoğlu'nun karşısına aday olarak çıkabilmesi için şartlarını sıralayan Kılıçdaroğlu, "Ekrem bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Seçimlerde büyükşehir alınır, belediye meclisi de alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Bu kadar kirli bir seçim kampanyası bizim cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Yani yalan, sahtekarlık üzerine bir kampanya hiç olmadı. Sahtekarlık yapan, montaj videolarına sığınan cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Ben bunları söyledim. Öncelikle Saray'ın ahlaki meşruiyeti sorgulanması gerekir dedim. Medya bunu tartışmadı. Niye tartışılmıyor?

"DEĞİŞİM KENDİ KURALLARI İÇERİSİNDE OLACAK"

Şurada bir yanlışımız var. Yanlışımız iç tartışmaları birazda bizim kendi içimizde başlatmamızdır. Yanlışımız burada başlıyor. Değişime en açık olan parti CHP'dir. Eğer çağı izleyemeseydi zaten yüzyıl yaşayamazdı bir parti. Bütün değişimlerin önünü açan, değişimin bayraktarlığını yapan partiye değişimin önünü açın diye. Evet değişimin önünü açacağız. Dönüşümün de önünü açacağız. CHP'nin kuruluş felsefesi zaten budur. Biz bunu yapıyoruz yapmak zorundayız zaten. Ama değişim kendi kuralları içerisinde olacak.

"ELEŞTİRİNİN PARTİ DİSİPLİNİ İÇİNDE OLMASI LAZIM"

Bir kişinin iradesiyle olmaz. Değişim olacak tabi, niye olmasın. Hukuki zeminde değişimin olması lazım. Kurultayınızı yaparsınız, adaylar çıkar. Bizim dışımızda il başkanlığı ilçe başkanlığı kongreleri yapan parti mi var. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Biz her türlü eleştiriye açık olan bir partiyiz. Eleştirinin parti disiplini içerisinde olmazı lazım. Her eleştiriden ders çıkarmak parti yöneticilerinin görevidir.

İMAMOĞLU'NA "BÜYÜKŞEHİRİ AL" ŞARTI

Partimizde doğal olarak herkes genel başkanlığa aday olabilir. Ekrem bey aday olacaksa ilk kez aday olacak kişi kendisi değil. Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Bu farkın bilinmesi lazım. Elbette aday olabilir. Ekrem bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Seçimlerde büyükşehir alınır belediye meclisi de alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz.

"EKREM BEY GÖREVİNE DEVAM EDECEK"

Ama ben asla ve asla bu halkın, İstanbulluların oyuyla CHP'nin aldığı bir belediyeyi alıp da asla AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul etmem. Ekrem bey de görevine devam edecektir. Düşüncemi açıkladım onun dışında parti içinde bir tartışmaya girmem."