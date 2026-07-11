Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumuyla ilgili KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'ten bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'ten bilgi aldı.
Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumu hakkında KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i arayarak bilgi aldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz