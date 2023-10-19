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Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı ve İlçe Başkanlarıyla Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Çelik ile kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Genel Sekter Neslihan Hancıoğlu eşlik etti.