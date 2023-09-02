Kılıçdaroğlu İstanbul'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafıyla kahvaltı programında bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ayrıca Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'ni, Burak Kan'ın ailesini, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin hastanede olduğu Şişli'yi ve bulaşıkçılık yapan Hatice Şimşek'in evini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin İstanbul Şişli'de tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti, Sabancı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Leros Adası'nda bot kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı'yı Şişli'de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na; Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.