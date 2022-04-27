CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi'ni kutladı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi'ni kutladı

AA - Barış Gündoğan - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi'ni kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi'ni kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bu mübarek Kadir Gecesi'nde, işsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkum edilen aileler ve geleceği elinden alınan çocuklar için vicdanlardaki merhametin çoğalmasını diliyor, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

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