CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi'ni kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bu mübarek Kadir Gecesi'nde, işsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkum edilen aileler ve geleceği elinden alınan çocuklar için vicdanlardaki merhametin çoğalmasını diliyor, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.