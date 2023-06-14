Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, merak edilen görüşmeden böyle çıktı

Seçimin ardından istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile her fırsatta "değişim" mesajı veren Ekrem İmamoğlu, bugün bir araya geldi. 2 saat görüşen ikili, çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

GAZETECİLERE EL SALLADILAR

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, farklı araçlarla tesislerden ayrıldı. Fotoğraf karelerinde gülümsedikleri gözlenen ikilinin videoda yüz ifadelerinin asık olması ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu aracına bindikten sonraki tavırları dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu yolcu ettiği esnadaki yüz ifadesi ve mimikleri dikkat çekti

İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla "değişim" mesajı vermişti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da "Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

İstifa çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.