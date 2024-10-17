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Kılıçdaroğlu hakkında verilen zorla getirilme kararı kaldırıldı

Kılıçdaroğlu hakkında verilen zorla getirilme kararı kaldırıldı
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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen "zorla getirilme" kararı kaldırıldı. Gelişmeyi Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duyurdu. Hatırlanacağı üzere verilen karar kamuoyunda infial yaratmış ve Kılıçdaroğlu yayınladığı bir videoda "Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim" sözleriyle meydan okumuştu.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi dün avukatlarının itirazına rağmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zorla getirilme" karar vermişti. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtilmişti.

MAHKEME GERİ ADIM ATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video yayınlayarak "Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim" sözleriyle tepki gösterdiği karar İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi'nin geri adım atması sonrasında resmen kaldırıldı.

"HAKİM KENDİ HUKUKSAL KARARINI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI"

Gelişmeyi duyuran Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik "İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı..." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU MEYDAN OKUMUŞTU

Hakkında zorla getirilme kararı verilen Kılıçdaroğlu, "Hodri Meydan" başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı; "Dostlarım ne günlere kaldık? Erdoğan çıkmış 'Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor' diye beni şikayet ediyor ve bu da yetmiyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor. Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz devam ettikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır: Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benimleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim.

"HESABINI SORMAYA ANT İÇERİM"

Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim."

ÖZEL VE İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu hakkındaki karara tepki göstererek "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu hakkında verilen zorla getirilme kararı kaldırıldı

    Karara yönelik bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey'in sonuna kadar yanındayız" paylaşımında bulunmuştu.

    Kılıçdaroğlu hakkında verilen zorla getirilme kararı kaldırıldı

    Erdem Aksoy
    Erdem Aksoy
    Haberler.com - Politika

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