Kılıçdaroğlu, hakkındaki iddialara ateş püskürdü: Provokasyonlarla toplumu yanıltmayın

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek "Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin en önemli gündemi 15 Eylül'de görülecek kurultay davasını olurken, kayyum kararı çıkması halinde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçip geçmeyi konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI

Kılıçdaroğlu tartışmalara ilişkin sessizliğini korurken; bugün basında dikkat çeken haberler yer aldı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün köşesine taşıdığı bilgilere göre; davadan çıkacak olası kararın lehine sonuçlanması halinde, Kılıçdaroğlu'nun hemen genel merkeze gitmeyeceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, eski genel başkan "ortalığın yatışmasını bekleyecek" ve en erken 21 Eylül'de yapılması planlanan kurultay sürecini izleyecek.

"SESSİZ BİR ŞEKİLDE GENEL MERKEZE GİDİLECEK" İDDİASI

Öztürk'ün paylaştığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun, olası bir dönüş sürecinde provokatif açıklamalardan kaçınılmasını ve "sessiz bir şekilde" genel merkeze gidilmesini istediği ifade edildi. Parti içindeki olası protestolara karşı, Kılıçdaroğlu'nun bir süre genel merkezde kalması, hatta bunun için binaya yatak yerleştirilmesi planlanıyor.

KILIÇDAROĞLU O İSME ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Söz konusu iddialar basında geniş yer alırken; Kılıçdaroğlu iddialara çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür" dedi.

"PROVOKASYONLARLA TOPLUMU YANILTMAYIN"

Kılıçdaroğlu ayrıca "Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. Davanın duruşması ise 15 Eylül'de görülecek.