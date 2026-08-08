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Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Berfin Karan ve MYK Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Berfin Karan ve MYK Üyeleriyle Bir Araya Geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve yeni başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve MYK üyeleriyle buluştu. Toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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