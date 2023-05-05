Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı doğum günü videosunu alıntıladı ve "Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi'si. Ne dese haklıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü telefonda görüntülü görüşme yaparak kutladı. Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu alıntıladı. Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi'si. Ne dese haklıdır."