Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ İlçe Başkanlığının eski binasında kalan Kolukısa çiftini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasında kalan İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolukısa çiftinin, kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce boşaltılan eski CHP Altındağ İlçe Başkanlığı binasında kaldıkları gerekçesiyle, haklarında önceki CHP yönetimi tarafından işlem yapıldı ve süreç yargıya taşındı.

Kolukısa çiftini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul eden Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, çift hakkında önceki yönetim tarafından yapılan şikayetten vazgeçildi.

CHP tarafından Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve şikayetten vazgeçildiğini bildiren dilekçede, ailenin içinde bulunduğu kişisel durumun yeniden değerlendirildiği belirtilerek, İmam Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa'nın yaşlılık, engellilik ve ağır yaşam koşulları nedeniyle sığınacak yerlerinin bulunmadığı ifade edildi.

Dilekçede, Kolukısa çiftinin partiye ait taşınmazda "zaruri ve insani sebeplerle" bulunduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, "CHP'nin, muhtaç durumda olduğu anlaşılan vatandaşlarımız hakkında şikayetçi olması veya böyle bir yargılamanın sürdürülmesini istemesi söz konusu olamaz." denildi.

CHP adına mahkemeye sunulan başvuruda, daha önce dosyaya yansıyan şikayetin hatalı değerlendirmeden kaynaklandığı belirtilerek, İmam Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa hakkında herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve şikayetten açıkça vazgeçildiği bildirildi.

Başvuruda ayrıca, şikayete bağlı suç yönünden davanın düşürülmesi ve uzlaştırma işlemlerinin sonlandırılması talep edildi.