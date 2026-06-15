Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ İlçe Başkanlığının eski binasında kalan Kolukısa çiftini kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan parti binasında kalan engelli İmam Hüseyin Kolukısa ve eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, önceki yönetim tarafından yapılan şikayetten vazgeçildi ve davanın düşürülmesi talep edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altındağ İlçe Başkanlığı'nın kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan eski binasında kalan İmam Hüseyin Kolukısa ve engelli eşi Kadriye Kolukısa'yı kabul etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolukısa çiftinin, kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 6 yıl önce boşaltılan eski CHP Altındağ İlçe Başkanlığı binasında kaldıkları gerekçesiyle, haklarında önceki CHP yönetimi tarafından işlem yapıldı ve süreç yargıya taşındı.

Kolukısa çiftini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul eden Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, çift hakkında önceki yönetim tarafından yapılan şikayetten vazgeçildi.

CHP tarafından Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan ve şikayetten vazgeçildiğini bildiren dilekçede, ailenin içinde bulunduğu kişisel durumun yeniden değerlendirildiği belirtilerek, İmam Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa'nın yaşlılık, engellilik ve ağır yaşam koşulları nedeniyle sığınacak yerlerinin bulunmadığı ifade edildi.

Dilekçede, Kolukısa çiftinin partiye ait taşınmazda "zaruri ve insani sebeplerle" bulunduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, "CHP'nin, muhtaç durumda olduğu anlaşılan vatandaşlarımız hakkında şikayetçi olması veya böyle bir yargılamanın sürdürülmesini istemesi söz konusu olamaz." denildi.

CHP adına mahkemeye sunulan başvuruda, daha önce dosyaya yansıyan şikayetin hatalı değerlendirmeden kaynaklandığı belirtilerek, İmam Hüseyin Kolukısa ve Kadriye Kolukısa hakkında herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve şikayetten açıkça vazgeçildiği bildirildi.

Başvuruda ayrıca, şikayete bağlı suç yönünden davanın düşürülmesi ve uzlaştırma işlemlerinin sonlandırılması talep edildi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...
Aziz Yıldırım dediğini yaptı! Fenerbahçe Stadı'nda Maraton tribününün yıkımına başlandı

Fenerbahçe Stadı'nda yıkım başladı