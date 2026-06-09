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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binasına gitmek üzere konutundan ayrıldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmaların ardından grup toplantısına katılmak üzere konutundan ayrılarak Genel Merkez binasına hareket etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binasında gerçekleştirilecek olan grup toplantısına katılmak için Genel Merkez binasına gitmek üzere konutundan ayrıldı.

CHP'nin bu haftaki TBMM Grup toplantısında hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel toplantıyı kendisinin gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu kararların üzerine TBMM'de gerçekleştirilecek CHP grup toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçilerinin arasında meydana gelen arbedenin ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, saat 14.00'te parti Genel Merkezinde gerçekleştirecekleri grup toplantısı için partililere çağrı yaptı. Daha sonra ise CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genel Merkez binasında gerçekleştirilecek olan grup toplantısına dakikalar kala konutundan ayrılarak Genel Merkez binasının yolunu tuttu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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