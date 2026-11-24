CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin, "Ya CHP'den seçildin, sana oy veren Cumhuriyet Halk Partililer. Sana oy veren vatandaşı nasıl satarsın ya? Hangi ahlaktır, hangi karakterdir bu?" dedi.

Kılıçdaroğlu, yalnızca kadınların katıldığı CHP TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, ailede ana aktörün kadınlar olduğunu, evde son sözü kadının söylediğini dile getirdi.

Kadınların daha huzurlu bir toplum inşasını hedeflediğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınlar bir işe el attığında çözemeyecekleri sorun bulunmadığını anlattı.

Cumhuriyeti kuran ve bağımsızlık için mücadele eden kadınların unutulmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, kadınların toplumun her kesimiyle en sağlıklı ve en tutarlı diyaloğu kurduklarını, bu nedenle kadınların baş tacı edildiği politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de 80 bin öğretmen açığı bulunduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, öğretmenler arasında kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi ayrımların olmasını eleştirdi.

Bazı belediye başkanlarının parti değiştirmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin kadın erkeği yok. Yolsuzluğun kadını erkeği yok. Kalkacaksın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacaksın, önce CHP'den sonra Yeni Parti'den istifa edeceksin, sonra yolsuzluk dosyaları çıkınca da koşa koşa AK Parti'ye gideceksin. Olmaz, olmaz, olmaz. Ahlak böyle olmaz. Eğer yolsuzluğun korunağı AK Parti'yse git. Biz zaten biliyoruz orayı. Ama yolsuzluk yaptın diye orada korunuyorsan tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsun. Benim merak ettiğim bir şey daha var. Ya CHP'den seçildin, sana oy veren Cumhuriyet Halk Partililer. Sana oy veren vatandaşı nasıl satarsın ya? Hangi ahlaktır, hangi karakterdir bu?"

Bir kişinin siyasi nedenlerle görüş değiştirebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, yolsuzluk gerekçesiyle hakkında soruşturma açılanların parti değiştirdiğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Kaynak: AA