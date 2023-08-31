Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanı Akıllı ile ilçe başkanlarını kabul ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Balkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki ilçe başkanlarını kabul etti.

Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanı Akıllı ile ilçe başkanlarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Balkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki ilçe başkanlarını kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara'da kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.